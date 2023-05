Am Sonntag um 1.24 Uhr nahm eine Nachbarin eines Einfamilienhauses in Bodensdorf, Bezirk Feldkirchen, den Pfeifton eines Brandmelders wahr. Sie eilte zu ihren Nachbarn und weckte diese. Sofort wurde die Feuerwehr alarmiert.

70 Feuerwehrleute

In einem Nebengebäude war nämlich ein Brand ausgebrochen. Er konnte rasch von den Feuerwehren - FF Bodensdorf, Steindorf, Tiffen und Sattendorf mit rund 70 Einsatzkräften - gelöscht werden. Am Nebengebäude und am Pool entstand erheblicher Sachschaden. Das Wohnhaus blieb unbeschädigt.

Die Bewohner, 72 und 65 Jahre alt, blieben unverletzt. Die Brandursache ist noch unklar.