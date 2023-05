Am Samstag um 22 Uhr fuhr ein 26-jähriger Mann aus Himmelberg mit seinem PKW in der Gemeinde Ossiach, Bezirk Feldkirchen, auf der Ossiacher See Südufer Straße in Richtung Villach. Dabei geriet er mit seinem Fahrzeug zuerst auf das linke Straßenbankett und beschädigte einen Straßenleitpflock. Im Anschluss kam er rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Aufgrund der Wucht des Anpralles überschlug sich der PKW und blieb im Straßengraben am Dach liegen.

Ins Krankenhaus

Der leicht verletzte 26-Jährige musste von der Feuerwehr aus dem PKW geborgen werden. Der durchgeführte Alkotest ergab, dass der Mann schwer betrunken war. Er wurde mit der Rettung in das LKH Villach eingeliefert.

Die Bergung des Fahrzeuges wurde von den FF Ossiach, Bodensdorf, Steindorf und Feldkirchen mit 80 Mann durchgeführt.