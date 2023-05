Gabriele Schabus leitete zehn Jahre lang ein beliebtes Restaurant im Zentrum von Feldkirchen - das "Al Dente". Nun hat sich die Vollblutgastronomin für eine Verlegung des Standortes an die Ossiacher Bundesstraße entschieden. Seit 2. Mai serviert Schabus im "Kärntnermilch Genussbistro" ihr Frühstücksangebot, ihre Torten und sonstige Leckereien: "Ich hatte Lust, etwas Neues zu machen. Durch den Anschluss an Kärntnermilch hat man eine gute Frequenz und der Parkplatz ist auch ein Plus", erklärt Schabus.