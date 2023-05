Junge Musiker stellen sich einem aufregenden Wettbewerb

In der CMA Ossiach findet am Sonntag, dem 7. Mai der Jugendblasorchester-Wettbewerb statt. Acht Orchester treten an. Das Jugendorchester "TIBO" ist mit dabei. Die Jugendlichen stammen aus Tiffen und Bodensdorf.