Lokal gezüchtetes Bio-Gemüse, das gibt es beim Gartenhof der Diakonie Waiern in Feldkirchen. Ab dem 6. Juli wird hier wieder saisonales Gemüse verkauft. "Wir sind ein biozertifizierter landwirtschaftlicher Kleinbetrieb und haben ungefähr 1,3 Hektar Feldgemüse, das wir jedes Jahr anbauen", berichtet Alexandra Meisterl, die Teamleitung am Gartenhof. Neben dem direkt in Feldkirchen angebauten Gemüse, zeichnet den Gartenhof aber eine weitere Eigenschaft aus: Mit im Team sind 14 Menschen mit Behinderung, die beim Anbauen, Pflegen und Verkaufen des Gemüses mitarbeiten. "Uns ist es auch wichtig, dass die Menschen nicht nur wegen des Gemüses kommen, sondern auch wegen des Inklusionsgedanken."