Der Award der beliebtesten Ausflugsziele für Familien wurde in diesem Jahr zum dritten Mal vergeben. Basis der Auswertung waren 12 Millionen Bewertungen, die von großen Portalen wie Google und Facebook stammen, aber auch von Familien auf "familienausflug.info" abgegeben wurden.

Unter einer Auswahl von 12.000 Orten setzte sich in Kärnten das Museum in St. Veit an die Spitze. Das Museum hat bis Ende September für geschichtsinteressierte Besucherinnen und Besucher seine Türen geöffnet. Zu sehen gibt es in den drei thematisch unterteilten Stockwerken so einiges: eine einzigartige Sammlung zur Geschichte der Eisenbahn, eine Sammlung mit Schwerpunkt zu Motorisierung und Gendarmerie und eine zu Post- und Fernmeldewesen und auch die Stadtgeschichte.

Zwei neue Ausstellungsräume

Bei Umbauarbeiten in den vergangenen Monaten wurde nicht nur der Eingangsbereich modern und neu gestaltet, sondern auch zwei neue Räume im Erdgeschoss für den Museumsbetrieb erschlossen, die ab 18. Mai dem Publikum präsentiert werden. Dort finden in Zukunft die zwei St. Veiter Traditionsvereine, die Bürger-Goldhauben-Frauen und die Bürgerliche Trabantengarde, mehr Platz für die Darstellung ihrer reichen Geschichte. Im anschließenden Raum wird es Sonderausstellungen zu verschiedensten Themen geben. Ebenso wurde Stefan Regenfelder zum neuen Leiter ernannt. "Das war natürlich die exzellente Arbeit meines Vorgängers und meines Kollegen. Wir starten mit der Auszeichnung voller Elan in die Sommersaison."

Weitere Mittelkärntner Ausflugsziele in der Wertung

Der Gewinner aus dem vergangenen Jahr, der Family Wald in Ossiach landete kärntenweit auf Platz 2. Über den dritten Platz kann sich der Reptilienzoo Nockalm in Patergassen freuen. Auch der Kletterwald Ossiacher See (5) und Erlebnis Burgbau in Friesach (9) schafften es in die Top Ten der beliebtesten Ausflugsziele für Familien.