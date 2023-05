Hanna Kosel und Sascha Marx sind ein wahres Power-Couple. Seit mehr als sechs Jahren gehen die 29-Jährige und der gebürtige Deutsche (48) gemeinsam durchs Leben, seit zwei Jahren machen die Krumpendorfer auch beruflich gemeinsame Sache. Marx gab seinen Job als Geschäftsführer des Schlosshotels Velden auf, seine Partnerin, die soziale Arbeit studiert hat, ihre Tätigkeit im Sozialbereich und wagten den Sprung in die Selbstständigkeit. "Wir kümmern uns um nachhaltige Tourismusprojekte", erklärt Hanna Kosel. Aktuell betreiben sie das Slow Travel Resort Kirchleitn und sind mit der Eröffnung einer neuen Anlage am Millstättersee beschäftigt.

Und trotz des beruflichen Erfolges hat das Paar nicht auf die Menschen vergessen, denen es nicht so gut geht. Kosel und Marx arbeiten ehrenamtlich in der Wohngemeinschaft Future der Diakonie Waiern in Feldkirchen. Dabei handelt es sich um eine Kinder- und Wohngemeinschaft, deren Schwerpunkt in der Begleitung von Kindergarten- und Volksschulkindern liegt. "Wir kümmern uns dabei hauptsächlich um ein Geschwisterpaar, das aufgrund der Umstände zu Hause dort untergebracht ist", erzählt Kosel.

In regelmäßigen Abständen statten die beiden den Kindern einen Besuch ab, unternehmen Ausflüge, kochen gemeinsam und spielen. "Wir haben sie auch schon zu uns ins Resort geholt, damit sie ein paar unbeschwerte Tage erleben können." Aber nicht nur das Geschwisterpaar bekommt die Aufmerksamkeit der Tourismus-Experten, auch die anderen jungen Bewohner (alle zwischen drei und zwölf Jahre) werden berücksichtigt und werden beispielsweise mit neuen Schuhen ausgestattet. "Das schönste ist die Dankbarkeit, die von den Kindern kommt", erzählt das Paar. "Auch, wenn es jemanden so gut geht, sollte man immer auch an die Menschen denken, die nicht auf die Butterseite des Lebens gefallen sind", nennen sie auch die Hintergründe ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit.