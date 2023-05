Seit 2014 gibt es den "Wings for Life World Run", ein weltweit zeitgleich stattfindender Wohltätigkeitslauf, dessen Einnahmen an die Rückenmarksforschung gehen, um eines Tages Querschnittslähmungen heilbar zu machen. Dieses Jahr findet der Lauf weltweit am Sonntag, 7. Mai statt. Seit 2021 ist auch das BRG Feldkirchen beim Lauf dabei.