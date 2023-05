Bewegte Bilder in einer bewegten Zeit. Die Kinder der Volksschule Sörg stellen in einem Video ihre Schule als "Unesco-Volksschule" vor. Als erste Schule Kärntens wurde Sörg ins Schulnetzwerk der Unesco aufgenommen. "Lernen wird als handlungsorientierter Prozess begriffen, fächerübergreifende, interkulturelle Zusammenarbeit und ein hohes Maß an Teamarbeit werden gepflegt", heißt es auf der Homepage der Unesco über diese Schulen. Trotzdem wird die Schule ab Herbst 2024 geschlossen. 34 Schüler sind derzeit in der Sörger Volksschule. Die Gemeinde Liebenfels will die Kinder ins neu entstehende Bildungszentrum eingliedern.