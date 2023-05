Erneuter Meilenstein für das Mountainbike Trailcenter in Ossiach: Zwei weitere Strecken kommen im Trailcenter Ossiacher See dazu. Auf einem davon, dem "Sandy Trail" geht es für die Bike-Fans ausschließlich bergab, die Downhillstrecke ist mit dem Schwierigkeitsgrad "Mittel" eingestuft, also nur für Geübte geeignet. Sie ist 0,4 Kilometer lang, hat 44 Höhenmeter. Der "Blacky Trail" ist ebenfalls neu, seine Einstufung ist "schwierig". Am Samstag, dem 6. Mai gibt es die Eröffnungsfeierlichkeiten für die neuen Strecken. Für Mountainbike-Fremdlinge: Ein Trailcenter besteht aus mindestens fünf Trails, also Strecken, alle gebündelt in einem bestimmten Gebiet. So vermeidet man weite Verbindungswege von einer Strecke zur anderen. Andreas Holzer, Radkoordinator der Tourismusregion Villach-Faaker See-Ossiacher See: "Dabei geht es auch um Naturverträglichkeit und die Nutzung von Ressourcen."