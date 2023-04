Mittels Gläubigerantrag wurde am Mittwoch, 27 April, ein Konkursverfahren über eine Trafik in Himmelberg eröffnet. "Ich habe leider Forderungen vom Finanzamt nicht erfüllt und bin somit in diese blöde Situation geraten", schildert Trafikant Christopher Moser.

Am Donnerstag, 27. April, hatte Moser seinen Betrieb aufgrund des eröffneten Konkursverfahrens geschlossen. "Ich habe mich inzwischen mit meinem Masseverwalter getroffen. Wir haben einen Sanierungsplan erstellt, der nächste Woche starten soll", erklärt Moser.

Eines ist sicher, der Betrieb soll auf jeden Fall weitergeführt werden. "Ab Freitag, 28. April, habe ich wieder normal geöffnet. Mein Masseverwalter meinte, dass wir in zwei bis drei Monaten aus dieser Situation wieder draußen sind", zeigt sich Moser zuversichtlich.

"Da ich Fristen vom Finanzamt nicht eingehalten habe, habe ich mir leider selbst ins Knie geschossen. Meine Stammkunden brauchen aber keine Sorge zu haben. Ich werde auch in den nächsten Wochen weiterhin alles wie gewohnt anbieten", betont Moser. Den Schuldenstand will der Trafikant nicht in der Öffentlichkeit bekanntgeben.

Die Öffnungszeiten sind weiterhin Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr und samstags von 7 bis 13 Uhr.

Zum Insolvenzverwalter wurde Eduard Sommeregger, Rechtsanwalt in St. Veit/Glan bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 5. Juni statt.