Vor wenigen Tagen noch Morgenfrost und Nieselregen, jetzt lockt die Wärme Sonnenhungrige ins Freie – und an die Seen. Die ersten Strandbäder starten daher in Kärnten in die Saison. Den Anfang macht am Samstag das Strandbad Klagenfurt, eines der größten Binnenseebäder Europas, ebenso wie die weiteren von den Stadtwerken betriebenen Bäder am Wörthersee, Loretto und Maiernigg. Da der Tag laut Wetterprognose der freundlichste des ganzen verlängerten Wochenendes werden soll, dürfte einem gelungenen Start nichts im Wege stehen.

Für Sicherheit der Badegäste ist im Strandbad Klagenfurt gesorgt: Seit Donnerstag ist die Wasserrettung dort wieder stationiert © Dieter Kulmer

In den Stadtwerke-Bädern kann man heuer erstmals eine Saisonkarte digital aufs Handy buchen. Erhältlich ist diese im Webshop unter www.stw.at/digitale-saisonkarte. Durch das Drehkreuz im Bad kommt man dann mit dem QR-Code. Außerdem können Badegäste ihre persönlichen Strandbad-Geschichten – egal, ob sie ihre große Liebe in einem der drei Bäder kennengelernt oder ein ungewöhnliches Bade-Ritual haben – an marketing@stw.at schicken und sich ein Stadtwerke-Goodie-Bag sichern.

Saisonstart in Villach und Feldkirchen

Am 1. Mai folgen dann weitere Bäder rund um Villach, und zwar die Strandbäder Egg und Drobollach am Faaker See sowie das Seebad St. Andrä am Ossiacher See. Das Strandbad Schiefling am Wörthersee öffnet seine Tore am 2. Mai. Und je nach Wetterlage wird am Wochenende im Strandbad Leopold am Wörthersee sowie am Maltschacher See die Badesaison offiziell eröffnet.