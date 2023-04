Hühnerstall wurde Raub der Flammen, Brandursache steht jetzt fest

Am Mittwoch, 26. April, wurden die Feuerwehren zu einem Großbrand in Weitensfeld gerufen. Ein leer stehender Hühnerstall stand in Flammen, zwölf Wehren waren im Einsatz. Ermittler fanden jetzt Brandursache heraus.