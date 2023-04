Über Gläubigerantrag kam es am Mittwoch, dem 26. Mai, zur Eröffnung eines Konkursverfahrens am Landesgericht Klagenfurt. Davon betroffen ist die Firma Christoph Moser, Inhaber der Tabak-Trafik Moser in Himmelberg im Bezirk Feldkirchen.

Forderungen anmelden

Dem KSV1870 liegen laut aktueller Auskunft noch keine Informationen über das Vermögen und die Schulden vor. Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 22. Mai (gerichtliche Anmeldefrist) über den KSV1870 angemeldet werden. Mail: insolvenz.klagenfurt@ksv.at.

Zum Insolvenzverwalter wurde Eduard Sommeregger, Rechtsanwalt in St. Veit/Glan bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 05. Juni statt.