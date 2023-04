Saschah Zaheri Khameneh ist als Allgemeinmediziner und Facharzt für Kinderchirurgie seit viereinhalb Jahren in St. Veit ansässig. "Ich würde das als positive Rückmeldung der Patienten ansehen", sagt er erfreut über die erneute Auszeichnung, denn für 2022 erreichte er österreichweit den achten Platz beim "Patients' Choice Award" der Plattform "DocFinder", den er nicht zum ersten Mal erhalten hat. "Schön ist vor allem, dass man einen guten Kontakt zu den Patienten hat", sagt er über die Arbeit in seiner Praxis in St. Veit. "Man kann eine Beziehung aufbauen, den Patienten begleiten und im Gesamten helfen." Es sei wunderbar, zu sehen, wenn es jemandem wieder gut ginge. "Dafür bin ich Arzt geworden." Als Kinderchirurg bietet Zaheri Khameneh kleine Operationen und Eingriffe in der Praxis an, unter anderem das Zertrennen von Zungenbändchen oder Eingipsen bei Knochenbrüchen.