Was hat ein Pilgerstab mit dem Wörthersee zu tun? Astrid Legner von den Austriaguides Kärnten weiß das genau. Sie wird morgen, Samstag, unter dem Motto "Vom Pilgerstab zum Motorboot" die Geschichte des Wallfahrtsortes Maria Wörth beleuchten. Die Führung, die um 10.30 Uhr beginnt, ist kostenlos – ebenso wie weitere zahlreiche Führungen, die die Fremdenführer anlässlich des Saisonauftaktes anbieten.

Welche Geheimnisse sich noch hinter Kärntens Sehenswürdigkeiten verbergen, erfährt man am Samstag jeweils ab 10.30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Warum ist Maria Saal ein Kraftort? © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

Auf den Spuren der Gräfin Salamanca

So kann man sich dann etwa in Klagenfurt auf die Spuren interessanter Frauen begeben, oder in Friesach eine Zeitreise ins Mittelalter unternehmen. Man kann erfahren, warum Maria Saal ein Ort der Kraft ist, oder herausfinden, dass das Glück in Moosburg "ka Vogerl" ist. Wer möchte, lernt die Legenden Villachs kennen oder betrachtet den Wallfahrtsort Maria Wörth historisch. In Spittal an der Drau wandelt man am Samstag um 10.30 Uhr auf den Spuren der Gräfin Salamanca-Ortenbrug.

Gratis Führungen der Austriaguides Kärnten gibt es in Feldkirchen, Friesach, Klagenfurt, Maria Saal, Maria Wörth, Moosburg, Spittal an der Drau, St. Veit an der Glan, Villach und Warmbad Villach. Eine Liste aller Führungen und Kontakte finden sie auf der Homepage Austraiguides Kärnten oder als Download hier: