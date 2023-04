Aus noch unbekannter Ursache brach am Mittwoch, 19. April, gegen 01.30 Uhr, in einer Gartenhütte in der Ortschaft Maltschach ein Feuer aus. Bis dies bemerkt und die Feuerwehr verständigt wurde, war das

aus Holz erbaute Gebäude bereits in Vollbrand. Von der LAWZ wurden die Feuerwehren St. Martin/Feldkirchen und Radweg alarmiert.

© FF St. Martin/Feldkirchen

Von der Besatzung des TLFA 2000 St.Martin wurde unter Verwendung von schwerem Atemschutz die Brandbekämpfung vorgenommen, die Besatzung des LFBA Radweg stellte die Wasserversorgung von einem Hydranten her. Trotz des raschen Einsatzes brannte die Holzhütte komplett ab, das in unmittelbarer Nähe befindliche Wohnhaus konnte erfolgreich geschützt werden. Nach rund zwei Stunden rückten die Einsatzkräfte wieder in das

Rüsthaus ein.