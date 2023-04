Mittwochvormittag gegen 10 Uhr war ein 30-jähriger Arbeiter aus dem Bezirk Feldkirchen auf der Baustelle eines Mehrparteienhauses in Feldkirchen mit Maler- und Putzarbeiten an der Außenfassade beschäftigt. Während der Arbeiten wurde er von einer etwa acht Kilogramm schweren Geweberolle am Hinterkopf getroffen.

Die Geweberolle befand sich in drei Meter Höhe auf einem aufgestellten Gerüst und war am Geländer angelehnt. Sie dürfte ohne Fremdverschulden umgefallen und auf den Arbeiter gestürzt sein. Der Arbeiter erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und begab sich vorerst eigenständig nach Hause. Die Gattin verständigte dann die Rettungsleitstelle, woraufhin er nach medizinischer Erstversorgung von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht wurde.