Man möchte auf einer Decke auf dem Steg am See sitzen, die Augen schließen und dem Vogelgezwitscher lauschen in der ersten Frühlingssonne. Nur ein Grund, wieso Matthias Spieß (36) sagt: "Das hier kann ruhig ein Geheimtipp bleiben." Damit meint er den Maltschacher See und den Campingplatz seiner Familie. 55 Stellplätze findet man hier unter anderem am See, dazu Familienbungalows und Appartments. "Das ist eigentlich mini", sagt Spieß über den Betrieb, der sich aus dem Stammbauernhof der Familie entwickelte. "Wir bewerben ihn auch nicht überintensiv." Ruhe und familiären Urlaub bietet man hier. Auf dem Weg durch die Anlage erklärt er: "Hier spaziert keiner mit einem Megaphon durch für die nächste Animation." Denn es gibt kein organisiertes Bespaßungsprogramm. Vater Josef Spieß probiert am Gelände gerade den neuen E-Rasenmähertraktor aus und fügt hinzu: "Unsere Gäste wollen sich mit ihren Kindern beschäftigen."