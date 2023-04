Am Dienstag kurz vor 21 Uhr gerieten ein 61-Jähriger und ein 53-Jähriger, beide aus dem Bezirk Feldkirchen, in einem Lokal in Feldkirchen aus bislang unbekanntem Grund in Streit. Dabei schlug der 53-Jährige seinem Kontrahenten so heftig mit der Faust ins Gesicht, dass dieser vom Barhocker fiel. Danach schlug der Mann nochmals auf den bereits am Boden liegenden 61-Jährigen ein, berichtet die Polizei.

Rettung

Der 61-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach medizinischer Erstversorgung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Der stark alkoholisierte 53-Jährige, der noch vor dem Eintreffen der Polizei das Lokal verlassen hatte, konnte kurze Zeit später in einem anderen Lokal angetroffen werden. Er wird nach Abschluss der Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt.