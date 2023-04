Die Camping-Plattform "Camping.info" mit Sitz in Berlin ist mit rund 110 Millionen jährlichen Suchaufrufen die am meisten besuchte im deutschsprachigen Raum. 23.000 Campingplätze aus 44 Ländern hat sie in ihrem Angebot - mitten drin auch der Prefelnig Hof in Alt Ossiach. Nun listete die Plattform den Prefelnig Hof unter die besten Zehn beim Angebot Bauernhofcamping. Das hört man natürlich gern am Hof. "Unser Vorteil ist, dass es Camping am Bauernhof nicht so oft gibt", sagt Claudia Huber vom Prefelnig Hof.

Außerdem hat man am Prefelnig Hof auch "Glamping" im Angebot - wenn man so will, eine Luxusvariante des Camping in Form von Urlaub in kleinen Häuschen. Am Prefelnighof kann man in "Tiny Houses" am Fischteich ausspannen. Die gibt es neben Ferienwohnungen und herkömmlichem Camping. Fünf Ferienwohnungen, zehn Campingparzellen und zwei Glamping-Lodges stehen zur Verfügung.

Am Prefelnighof sind die Kinder nah dran an der Natur © GFRERER/PREFELNIGHOF/KK

"Beim Camping am Bauernhof ist die Tendenz steigend", sagt Huber. "Im Vorjahr hatten wir in der Sommersaison rund 6000 Übernachtungen." 4000 Übernachtungen gehen auf das Konto von deutschen Urlaubsgästen, rund 1000 Übernachtungen kommen von österreichischen Gästen. Gerne urlauben auch Niederländer, Belgier, Schweizer und Rumänen am Prefelnig Hof.

Die Covid-Pandemie war ein Treiber für den Campingurlaub. Huber: "Man hat mehr Freiraum beim Campen und ist unter sich." Und der ist am Hof der Familie gleich noch üppiger. In erster Linie urlauben Familien am Prefelnig Hof. Die Kinder dürfen bei den täglichen Abläufen dabei sein, zusehen und auch mithelfen. In Ferienzeiten hat der Prefelnig Hof Hochsaison. Besondere Gäste haben einen anderen außergewöhnlichen Platz: Auf einer eigens vom Großvater des Hofes errichteten Plattform auf einer Hütte nisten immer Störche. "Heuer sind sie wieder da", freut sich Claudia Huber. "Schauen wir, ob sie bleiben." Momentan sind die Störche noch am Sondieren. Ist das Umfeld passend und nahrungsreich, bleibt das Paar und zieht seine Jungen im Horst am Hof auf. Der Prefelnighof verschaffte damit dem Bezirk im Jahr 2017 den ersten Storchennachwuchs.