Mit einem Trick will Gemeinderat Gnesau Windkraft verhindern

Heftige Wortgefechte bei der Gemeinderatssitzung am Montagabend in Gnesau. Bürgermeister und Vizebürgermeister fielen sich oft ins Wort. Was geplante Windräder betrifft, will man jetzt noch einen Trumpf ausspielen.