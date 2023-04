Mit "Liebe und Herz" näht sie für jede Saison das richtige Accessoire

Selbstgemachte Näh- und Stickwaren fertigt Renate Kutschek in St. Veit an. Sie hat das Handwerk spät erlernt, betreibt es jetzt aber mit großer Freude. Zirbenpolster, Haube, Rucksack und Co. sind "homemade by Renate".