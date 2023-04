Schon vor Beginn der Gemeinderatssitzung in Liebenfels am Donnerstag, 13. April, mussten zusätzliche Sessel für Zuschauerinnen und Zuschauer aufgestellt werden. Der Punkt neues "Bildungszentrum Liebenfels - Finanzierungsplan" lockte mehrere Gemeindebürgerinnen und -bürger an. Für genauere Angaben zum Bildungszentrum wurde auch das planende Architektenbüro Ernst Roth aus Feldkirchen eingeladen und stand dem Gemeinderat Rede und Antwort.