In ihre Heimat kehrte die Allgemeinmedizinerin Andrea Prugger (45) nun mit einer neuen Ordination zurück. Seit dem 3. April hat die Stadt Feldkirchen mit ihr eine neue Allgemeinmedizinerin. Sie folgt als Kassenärztin Ingrid Waldner nach. In der neuen Praxis in der Gurktalerstraße - die ehemaligen Praxisräumlichkeiten der Augenärztin Brigitte Ehall - steht sie den Patienten und Patientinnen mit ihrem umfassenden Fachwissen zur Verfügung. "Als gebürtige Feldkirchnerin liegt mir das Wohl der Menschen der Region am Herzen, weshalb ich mich dazu entschlossen habe, meine medizinische Laufbahn zurück in meine Heimatstadt zu verlegen", sagt sie.