Vorsicht im Frühverkehr! Wie prognostiziert haben am Donnerstag zum Teil kräftige Schneefälle in Kärnten und Osttirol eingesetzt. Am Katschberg, über den Plöckenpass und über den Kreuzbergsattel besteht Kettenpflicht für alle Fahrzeuge, wie Antenne Kärnten berichtet. Verkehrsteilnehmer melden weiters winterliche Straßenverhältnisse am Weg auf die Turrach. Aufgrund des angekündigten starken Schneefalls wurde die Villacher Alpenstraße gesperrt. Auf zahlreichen Straßen herrscht wegen des starken Regens Aquaplaninggefahr.

In Grafenstein (Bezirk Klagenfurt-Land) ist Donnerstagfrüh ein Lkw von der Fahrbahn abgekommen und umgestürzt. Wegen der Bergungsarbeiten kam es zu Behinderungen im Frühverkehr. Der Lenker (45) wurde vom Rettungshubschrauber C11 ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

Da im Laufe des Tages die Schneefallgrenze laut Geosphere Austria auf bis zu 600 Meter herab sinken könnte, sind auch die Einsatzkräfte in Alarmbereitschaft. Der mitunter nasse Schnee könnte dafür sorgen, dass Bäume umstürzen. Am Nachmittag und am Abend ist möglicherweise sogar im Klagenfurter Becken mit Schneeregen zu rechnen. "In höheren Lagen in den Karnischen Alpen und in den Karawanken werden 50 bis 70 Zentimeter Schnee zusammenkommen", sagt Meteorologe Martin Ortner von Geosphere Austria.

© FF Grafenstein

Lage entspannt sich

Am Freitag gehen die Niederschläge zurück. Es überwiegen die Wolken und vor allem von Villach ostwärts ist es unbeständig. Bis in den Vormittag hinein kann es in Unterkärnten noch gebiets- und zeitweise leicht regnen, oberhalb von 600 bis 1100 Meter leicht schneien und am Nachmittag können bevorzugt in den südöstlichen Landesteilen einzelne kurze schwache Regenschauer durchziehen. Unter schwachem Nordföhneinfluss meist trocken verläuft der Tag in Oberkärnten. Am Samstag und Sonntag geht es wechselhaft weiter, immer wieder muss stellenweise mit Schauern gerechnet werden. Erst am Montag wird es freundlicher, da werden die Tageshöchsttemperaturen auch wieder auf 14 Grad steigen.