Vorsicht im Frühverkehr! Wie prognostiziert haben am Donnerstag zum Teil kräftige Schneefälle in Kärnten und Osttirol eingesetzt. Am Katschberg besteht bereits Kettenpflicht für alle Fahrzeuge, wie die Antenne Kärnten berichtet. Auf zahlreichen Straßen herrscht wegen des starken Regens Aquaplaninggefahr.

Da im Laufe des Tages die Schneefallgrenze laut Geosphere Austria auf bis zu 600 Meter herab sinken könnte, sind auch die Einsatzkräfte in Alarmbereitschaft. Der mitunter nasse Schnee könnte dafür sorgen, dass Bäume umstürzen.

Wir halten Sie auf dem Laufenden.