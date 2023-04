Wie der Restaurantführer Gault-Millau berichtet, ist Christina Ostermayer-Petrich verstorben. Die gebürtige Feldkirchnerin war Geschäftsführerin der Wiener Bäckereikette Felzl. Bevor sie diese 2016 übernommen hatte, war Ostermayer 27 Jahre lang Gastro-Chefin des Cateringunternehmens Do & Co. Die Kärntnerin ist am 31. März nach langer, schwerer Krankheit im 58. Lebensjahr verstorben.

Im Sommergespräch mit der Kleinen Zeitung im Jahr 2013 sprach Ostermayer darüber, dass ihre besiegte Krankheit - sie erkrankte im Alter von 20 Jahren an Lymphdrüsenkrebs - ihr einen neuen Blickwinkel auf das Leben eröffnet hatte: "Die Menschen, die sich etwas erkämpfen müssen, bei denen nicht alles selbstverständlich ist, die haben mehr Lebensfreude, eine größere Zufriedenheit. Man muss beide Seiten kennen, damit man zu schätzen weiß, was man hat. Und ich stehe auf mein Leben!"

"Sie hatte eine unglaubliche Strahlkraft"

"Sie hatte eine unglaubliche Strahlkraft", erinnert sich Martina Hohenlohe, Herausgeberin des Gault & Millau Österreich. Die Auszeichnung für das beste Service 2016 begründete sie damit, dass Ostermayer "uns immer wieder begeistern konnte", sie war extrem nervenstark, stets freundlich und positiv. Der Service-Award wurde Christina Ostermayer für ihre Gastgeber-Rolle bei Do&Co, insbesondere für ihre Tätigkeit in der Albertina verliehen. Firmenchef Attila Dogudan hatte sie als Aushängeschild für seine Betriebe bezeichnet.

Die Zukunft der Bäckerei Felzl ist laut Gault-Millau trotz des schmerzhaften Verlustes gesichert, Christina Ostermayer hatte ihre Anteile wegen ihrer Krankheit bereits vorsorglich übergeben.

Keine schwarze Kleidung

Am 15. April findet in der Stadtpfarrkirche Feldkirchen die Trauerfeier und Beisetzung (12.30 Uhr) statt. Laut Pate war es der ausdrückliche Wunsch der Verstorbenen, dass bei der Verabschiedung nicht Schwarz getragen wird.