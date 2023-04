In Kärnten sind in der Nacht auf Samstag 13 Osterhaufen von bisher unbekannten Tätern in Brand gesetzt worden. In Ruden waren es zwei Osterhaufen, die Freiwilligen Feuerwehren Ruden und Untermitterdorf standen im Einsatz.

Vorzeitiges Osterfeuer in St. Nikolai © FF Ruden

In Klagenfurt setzten Unbekannte einen Osterhaufen auf der Schleppe mit Molotowcocktails in Brand. Die Löscharbeiten wurden von Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr Klagenfurt und der FF Kalvarienberg durchgeführt.

Nachdem Unbekannte in Steindorf, Bezirk Feldkirchen, einen Osterhaufen entzündeten, wurde dies rechtzeitig bemerkt und Einsatzkräfte der FF Steindorf mussten kleinere Löscharbeiten durchführen.

Um 0.14 Uhr wurde die FF St. Martin/Feldkirchen von der LAWZ zum unkontrollierten Brand eines Brauchtumsfeuers im Bereich Sittich in Feldkirchen alarmiert. Nach kurzer Zeit war dieser Brand abgelöscht und die Mannschaft konnte wieder einrücken. Zuvor wurde ein Reisighaufens neben der Ossiacher Straße B94 im Bereich Unterglan in Brand gesetzt, der nächste Alarm kam um 1.10 Uhr. Die FF St. Martin rückte zur Unterstützung der FF Radweg an die B95 Turracher Straße im Ortsbereich von Radweg mit dem Tanklöschfahrzeug aus. Auch in diesem Fall war das jeweils unbeaufsichtigte Feuer rasch abgelöscht.

Die Feuerwehr St. Martin/Feldkirchen macht darauf aufmerksam, dass das vorzeitige Anzünden von Osterhaufen, zwar nach Meinung vieler Personen zum Brauchtum gehören, es aber für die Einsatzkräfte eine unterbrochene Nachtruhe bedeutet, und dies aus einem eigentlich nicht notwendigen Anlass.