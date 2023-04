Es war eine frostige Karwoche in Kärnten und Osttirol, jahrzehntealte Kälterekorde wurden gebrochen: "In Kötschach-Mauthen wurden am Mittwoch 5,8 Grad unter null gemessen. Diese Wetterstation gibt es seit 1983, in 40 Jahren war das der tiefste gemessene Wert an einem 5. April", berichtet GeoSphere Austria-Meteorologe Paul Rainer. Feistritz ob Bleiburg erreichte am 5. und 6. April Tagesrekorde, hier wurden minus 5,1 Grad registriert. Noch kälter war es in Weitensfeld, wo am Mittwoch minus 8,4 Grad angezeigt wurden. Eisiger war es an dieser Wetterstation das letzte Mal an einem 5. April im Jahr 1989 mit minus 8,9 Grad oder 1970, da ging die Temperatursäule sogar auf frostige 9,8 Grad runter. Auch am Flughafen Klagenfurt war es Montagmorgen bitterkalt, minus 3,9 Grad zeigten die Messinstrumente an, auch ein Tagesrekord. In Ferlach fror man am 5. und 6. April bei minus 4,9 beziehungsweise minus 5,2 Grad, ebenfalls allzeit Tiefstwerte für dieses Datum.

"Mit dem Frost ist es nun aber großteils vorbei, denn ein Höhentief vom Westen bringt mehr Wolken. Es bleibt zwar in der Nacht auf Samstag noch trocken, aber die Temperaturen können mangels klarer Nächte nicht mehr so sinken", sagt Rainer und erklärt, dass der Karsamstag jedenfalls unbeständig wird: "Bereits am Vormittag wird es in Unterkärnten vereinzelt zu Regenschauern kommen, wobei die Schneefallgrenze auf 1200 Meter sinken wird. In Osttirol und Oberkärnten wird Niederschlag aber ausbleiben." Die Tageshöchstwerte werden am Samstag bei 11 Grad liegen.

Schneebedeckter Friedhof im Lavanttal Samstagvormittag © Bachhiesl

Schnee im Osten

Vor allem im Osten Kärntens wird es in der Nacht auf den Ostersonntag nass. Regenschauer werden bis zum Morgen anhalten. "Die Schneefallgrenze wird auf 700 Meter sinken, in Richtung Pack könnten ein bis zwei Zentimeter Schneeregen fallen. Auf der Koralm könnten sogar 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee hinzukommen", prognostiziert der Meteorologe. In Tallagen muss man sich aber keine Sorgen machen, dass nicht gefundene Ostereier unter einer Schneedecke begraben werden, "dafür ist die Sonne mittlerweile zu stark, der Schnee wird nicht liegen bleiben", so Rainer. Überhaupt wird der Sonntag freundlicher als der Samstag, es wird immer wieder auflockern und vor allem in Oberkärnten und Osttirol wird sich die Sonne durchkämpfen können.

17 Grad am Ostermontag

Den Osterausflug sollte man für Montag einplanen, sagt Rainer: "Es wird der schönste Tag der Feiertage. In Hermagor oder Dellach erwarte ich bis zu 17 Grad und auch im Klagenfurter Becken werden es vergleichsweise milde 15 Grad, nachdem sich der Frühnebel verzogen hat." Typisch für den April wird der Verlauf der nächsten Woche: "Am Dienstag erreicht uns erneut eine schwache Störung, Regenschauer sind möglich. Am Mittwoch kann es wieder warm – mit bis zu 18 Grad – werden und ab Donnerstag wird es neuerlich unbeständig. Die Störung bringt dann am Freitag Regen und eine leichte Abkühlung, die Schneefallgrenze sinkt auf 1000 Meter", Frost sei dann trotzdem kein Thema mehr, verspricht Paul Rainer.