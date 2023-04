Das Geschäft der Fleischerei Pfandl findet man am Unteren Platz in St. Veit. Den Familienbetrieb gibt es mittlerweile seit mehr als 90 Jahren. Seit rund zwölf Jahren wird die Fleischerei und Grillerei von Konrad Pfandl in dritter Generation geführt. Angeboten werden saisonale Spezialitäten, der Großteil davon wird selbst hergestellt. Das Fleisch stammt immer aus der Region, es kommt von Bauernhöfen aus der Umgebung oder der Bäuerlichen Vermarktung Kärntner Fleisch (BVG). Besondere Schmankerl, sagt Pfandl, seien selbstproduzierte Wurstwaren wie Frankfurter, Selcher, Käsekrainer und nur noch selten hergestellte Spezialitäten. Dazu gehören etwa Maischerl oder Blutwurst.