Der Feldkirchner Unternehmer Gerhard Stranig ist am Sonntag, 2. April, im 82. Lebensjahr verstorben.

Stranig erblickte am 19. Juli 1941 in Waiern das Licht der Welt. Mit 14 Jahren begann er seine Lehre als Wagner und Karosseriebauer bei der Firma Nusser in Feldkirchen.

1970 legte Stranig die Meisterprüfung ab. Drei Jahre später machte er sich selbstständig und im Jahr 1977 wurde seine Werkstätte in Feldkirchen in der Industriestraße eröffnet.

1985 kaufte der Feldkirchner die Nachbarwerkstätte, welche nur 100 Meter von seiner eigenen entfernt war, dazu.

2002 ging er in Pension und übergab seine Karosserie- und Mechaniker-Werkstätte seinen Söhnen. Bis zum letzten Tag war der Seniorchef tagtäglich in der Werkstatt und fuhr auch mit dem Abschleppwagen zu den Einsätzen.

"Gerhard Stranig war eine bekannte Persönlichkeit in Feldkirchen, die immer anpackte, wenn etwas zu tun war. Als Unternehmer war er mit viel Engagement bei der Sache und war weit über die Grenzen von Feldkirchen bekannt. Sein Tod ist ein großer Verlust für die Gemeinde", sagt der Feldkirchner Bürgermeister Martin Treffner.

Eine Leidenschaft des Unternehmers waren Seifenkistenrennen mit seinen beiden Söhnen Gerald und Andreas. Die Seifenkisten wurden von ihm selbst gebaut, mit diesen kamen sie bis zur Bundesmeisterschaft nach Wien. Stranig war auch ein aktives Mitglied beim Kameradschaftsbund. "Und war bei Vereinsaktivitäten immer dabei", sagt Treffner.

Die Möglichkeit einer persönlichen Verabschiedung besteht am Ostermontag, 10. April, ab 11 Uhr in der Aufbahrungshalle Feldkirchen. Um 18 Uhr gibt es eine Betstunde. Der Trauergottesdienst findet am Dienstag, 11. April, um 13 Uhr in der Stadtpfarrkirche Maria im Dorn statt.