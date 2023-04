Eigentlich ist Emanuele Paoloni ja gerade erst in Himelberg angekommen. Im Oktober des vorigen Jahres eröffnete der Italiener im damals leer stehenden Landgasthaus Zeilinger mit dem "Aqualunae" seinen ersten gastronomischen Betrieb in Österreich. Jetzt, ein paar Monate später, hat das Genuss-Medium "falstaff" dem Restaurant schon eine Gabel (von vier möglichen) verliehen. "Ich habe von dem Besuch gar nichts bemerkt. Natürlich bin ich sehr erfreut", sagt Paoloni. Somit lässt sich leider auch nicht feststellen, was der Tester oder die Testerin konsumiert hat. Insgesamt gab es jedenfalls 81 Punkte.