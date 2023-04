Über 2000 Bebenmeldungen haben die Geosphere Austria (ehemals Zamg) in Kärnten am Montag bzw. in der Nacht zuvor erreicht. Das Erdbeben, das sich am Sonntag um 22.15 Uhr ereignete und eine Stärke von 3,8 auf der Richterskala aufwies, war am Montag Gesprächsthema Nummer eins. Kaum jemand in St. Veit und Klagenfurt, aber auch Feldkirchen und Völkermarkt hat es "verschlafen". Die Wahrnehmungen gingen von einem leichten Grollen und Wackeln bis hin zu vermuteten Flugzeugabstürzen und Explosionen.