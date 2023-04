Früher als sonst beginnt am Ossiachersee die Schifffahrts-Saison. "Wir starten am 9. April in die neue Saison mit Rundfahrten samstags, sonn- und feiertags", erklärt Schifffahrts-Geschäftsführer Josef Nageler.

Am Ostersonntag sticht die MS Gerlitze sticht in See. Die MS Gerlitze legt in Ossiach vor dem Stift um 12.30 Uhr und um 14.15 Uhr ab. Neu ist der Zwischenstopp bei der Anlagestelle Landskron.

Ab 13. Mai heißt es dann auch wieder "Leinen los" für die MS Ossiach und die täglichen Rundfahrten. Das Besondere in der heurigen Saison ist der "Hop on/Hop off"-Verkehr zu den insgesamt 14 Ausflugszielen rund um den See, von der Burg Landskron über die Kanzelbahn bis hin Kletterwald in Ossiach.

Von 8. Juni bis 10. September bietet die Schifffahrt wieder täglich in der ersten Runde auf Vorbestellung ein "Frühstück am Schiff" an. Zudem wird die "neuebuehnevillach" mit dem Stück "Sherlock Holmes und der Hund von Baskerville" vom 18. Mai bis 30. Juni wieder Theaterflair auf dem Schiff verbreiten.

3x2 Tagestickets zu gewinnen

Die Kleine Zeitung und die Ossiachersee-Schifffahrt verlosen 3x2 Tagestickets für die MS Gerlitze/MS Ossiach. Schicken Sie uns einfach ein Mail an villach@kleinezeitung.at mit ihrem Namen und dem Kennwort "Ossiachersee-Schifffahrt". Teilnahmeschluss ist Donnerstag, der 6. April um 23.59 Uhr.

Die Gewinner werden per Mail verständigt. Die Einlösung der Tagestickets sind bis 30. Juni 2023 möglich.

Rundfahrten und Tickets

Tickets für die beiden Schiffe, die bis zu 500 Gäste gleichzeitig befördern können, gibt es am Schiff, oder sind auch im Internet buchbar. Kärnten-Card-Besitzer fahren, wie gewohnt, gratis mit.

Das Tagesticket für Erwachsene kostet in der Hauptsaison 19,90 Euro, in der Nebensaison (9. April bis 8. Juli sowie 28. August bis 29. Oktober) 18,90 Euro.

Das Tagesticket für Kinder kostet 10 Euro bzw. 9,50 Euro. Das Familienticket (2 Erwachsene + bis zu 3 Kinder) gibt es um, 43,50 bzw. 41,50 Euro.

Weitere Preise sowie die genauen Fahrpläne und Infos zu den neun Anlegestellen finden Sie auf der Website der Ossiachersee-Schifffahrt.