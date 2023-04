"Etwas mulmig war mir schon", berichteten zahlreiche Kärntnerinnen und Kärntner, die am Palmsonntag das Erdbeben mit einer Magnitude von 3,8 gespürt haben. Von einem Grollen, einem Knall und deutlichem Ruckeln berichteten Viele im Kärntner Zentralraum. Die Schäden an Gebäuden dürften sich zum Glück in Grenzen halten, nur vereinzelt berichten betroffene von Rissen an den Wänden.