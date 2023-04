"Das war schon heftig!" So lauteten die ersten Reaktionen von verunsicherten Kärntnern auf ein Erdbeben Sonntagabend. Um 22.15 Uhr bebte am Palmsonntag in Kärnten die Erde. Im Zentralraum war ein deutliches Ruckeln und Beben spürbar, ein Grollen warn zu hören. Die Erdstöße erreichten eine Magnitude von 3,8, wie der Erdbebendienst von Geosphere Austria informierte. Das Epizentrum soll sich westlich der Stadt St. Veit/Glan befunden haben. "Es kann bei dieser Magnitude vereinzelt zu leichten Gebäudeschäden kommen", erklärt Seismologin Franziska Mayrhofer von Geosphere Austria.

Mittlerweile sind zahlreiche Meldungen in den Sozialen Medien eingegangen. Zum Teil wird von Schäden an Gebäuden, wie etwa Rissen in den Wänden, berichtet. Einige Kärntner berichten auch von einem leichten kurzen Nachbeben wenige Minuten nach dem Beben selbst. "Bei uns in Völkermarkt hat es ordentlich gewackelt", schreibt ein Instagram Nutzer. Ein Leser aus Reifnitz berichtet uns: "Es gab ein lautes Donnern und Grollen, aber gespürt haben wir hier keine Erschütterung." In Klagenfurt wiederum sollen sich sogar Sofas bewegt haben.

Laut Landesalarm- und Warnzentrale Kärnten (LAWZ) mussten wegen des Erdbebens keine Einsatzkräfte ausrücken.