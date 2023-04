Wie die Polizei am Sonntag bekanntgab kam es seit Anfang März zu mehreren Einbrüchen in Mehrparteienwohnhäusern in Kärnten und Osttirol. Die Täter haben es auf die Kellerabteile und deren teure Inhalte abgesehen.

So brachen bisher unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 1. März und 2. April in eine Mehrparteienwohnhaus in St. Veit an der Glan ein. Dort brachen sie das Kellerabteil eines 31-jährigen Mannes und einer 26-jährigen Frau gewaltsam auf. Aus einem Kellerregal, das mit einem Spiralschloss gesichert war, entwendeten sie ein hochpreisiges Mountainbike und eine E-Mountainbike. Der entstandene Gesamtschaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Zwischen dem 26. März und 2. April 2023 wurde auch in Kellerabteile eines Mehrparteienwohnhaus in Feldkirchen eingebrochen. Zwei Abteile wurden gewaltsam aufgebrochen und aus einem der beiden ebenfalls ein hochpreisiges E-Mountainbike - der Marke Rotwild RX 750 FS - gestohlen. Dem 53-jährigen Mann wurde auch ein teurer Modellhubschrauber samt dazugehöriger Steuerkonsole entwendet. Der Schaden geht auch hier in die Tausende Euro.

Auch in Lienz, in Osttirol wurde vom 3. März bis 2. April ein E-Bike aus einem Kellerabteil eines Mehrparteienhauses gestohlen. Auch hier entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe.