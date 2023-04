Die vierte Auflage des City Clubbings in Feldkirchen steht komplett im Zeichen der Osterzeit. "Wir verwandeln den Stadtsaal wieder in eine große Disco und freuen uns bereits auf die 4. Auflage des Clubbings", sagt Organisator Simon Niederbichler. Erstmals auf der Bühne wird Daniel Wickert, alias DJ Wickbone stehen. "Diesmal haben wir den bekannten DJ aus dem Villacher V-Club für unser Clubbing gewinnen können", freut sich Niederbichler.

Während dem Clubbing in der Oster-Edition gibt es auch ein Programm für die Gäste. "Es wird die Möglichkeit geben, an einem kurzen Eierpeck-Turnier teilzunehmen. Auf die Gewinner warten prall gefüllte Osterkörbe", sagt Niederbichler.

Feiern macht hungrig, das weiß man auch in Feldkirchen. "Wir haben aus den letzten Clubbings gelernt und möchten weiter auf die Bedürfnisse der Gäste eingehen. So wird erstmals das Snack-Angebot um verschiedenste Pizza-Kreationen erweitert." Auch am freien Eintritt und der Altersbeschränkung von 16 Jahren möchte man weiter festhalten. "Das City Clubbing soll ein Angebot für alle sein. Die 16-Jährigen haben sonst in Feldkirchen keine richtige Möglichkeit zum Fortgehen und müssen auf andere Städte ausweichen. Hier schaffen wir in Feldkirchen Abhilfe."

