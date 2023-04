Eigentlich wollte sie, als sie jung war und die Schule sie nicht gefreut hat, "irgendwas mit Tieren" machen, erzählt Sabrina Michenthaler. Doch diese Lehrstellen waren in Kärnten rar. Also trat die Feldkirchnerin in die Fußstapfen ihres Opas und wurde Malerin. Mit großem Erfolg. Vor genau zehn Jahren machte sich die heute 34-Jährige selbstständig und hat es nie bereut. "Mich freut der Beruf und ich wundere mich heute noch, was Farbe aus einem Raum machen kann", erzählt sie. Damit sich das auch Kunden vorstellen können, hat sie sich mit der Firma "Rau.m2" sozusagen in diesem Jahr neu erfunden.