Der Wind hat am Donnerstagabend dazu geführt, dass im Raum Feldkirchen und Maltschacher See in rund 350 Haushalten der Strom ausfiel. "Es war eine komplizierte Störung", sagt Robert Schmaranz von Kärnten Netz. Im Gelände sei ein Baum auf eine Stromleitung gestürzt, es kam zu einem gleich dreifachen Seilriss.

Aufgrund der Dunkelheit habe man sich aus Sicherheitsgründen dazu entschlossen, die Arbeiten Freitagfrüh wieder aufzunehmen. Kurz nach 7 Uhr hieß es, dass rund 80 Haushalte noch nicht mit Strom versorgt waren. Die Behebung der Störung wurde mit 10 Uhr anvisiert.