Mit Video. Robbie Williams freut sich schon sehr auf seinen Auftritt in Kärnten im Juli. Das verriet der Brite in einer Videobotschaft, die die Fans ordentlich zum Schmunzeln brachte. Ähm, wo will er hin?

Die Vorfreude auf den Konzertsommer ist schon groß – ein Konzert, das besonders ins Auge sticht: Robbie Williams spielt ein großes Open Air am 22. Juli im Viereck bei der Burg Hochosterwitz.

Zum Schmunzeln bringt der Brite seine Anhänger in Österreich schon jetzt mit einer kleinen Videobotschaft.

In dem Clip, der 23 Sekunden lang ist, richtet sich Robbie Williams an seine Fans und verkündet, dass er es kaum erwarten kann, wieder "zurück in Österreich zu sein", er ist derzeit bekanntlich auf Welttournee. Und "She's The One" – nämlich die Burg. Von der Aussprache her nicht einfach für den Superstar, er wagt sich aber trotzdem an die Hochosterwitz – und stolpert gewaltig, aber sehr sympathisch: "Börg Otschos Törwitz."

Auch Josh, Alvaro Soler und Nena kommen

Nach Robbie Williams wird es diesen Sommer bei der Burg nicht ruhiger, am 28. Juli nehmen Josh und Alvaro Soler die Festung musikalisch ein und am 29. Juli hat Nena dort ihren großen Auftritt.