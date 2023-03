Der Osterhase hoppelt durch Feldkirchen. Das Osterprogramm in der Tiebelstadt kann sich heuer wieder sehen lassen. Ab Freitag startet die Gewinnspielaktion in allen Shops der Innenstadt. Die große Verlosung, bei der es auch Anwesenheitspreise gibt, geht am 7. April ab 16 Uhr am Schillerplatz über die Bühne. Am Samstag, 1. April, werden gemeinsam mit der Dorfgemeinschaft St. Martin Palmbuschen gebunden. Damit man am Palmsonntag auch einen schönen Palmbuschen für die Kirche hat. Mit dem rennen die Kinder nach der Palmsegnung dann drei Mal ums Haus und beten für den Segen jeweils ein "Vater unser".

An drei Tagen drei Filme bietet das Osterkino im Stadtsaal Feldkirchen. "Wir zeigen auch den Film Griechenland, der gerade alle Besucherrekorde sprengt", sagt Erhard Blaßnig vom MF-Stadtmarketing.

Am Samstag, 8. April, dürfen der Osterhase und seine Helfer richtig feiern. Ab 10 Uhr wird traditionell Eiergepeckt. Man kann sich zu dem Turnier anmelden und wer ins Finale kommt, dem winken regional gefüllte Osterkörbe als köstliche Preise.

So richtig laut wird es ab 20 Uhr dann wieder beim City-Clubbing im Stadtsaal. "Die Cubbings kommen bei der Jugend gut an und sind ein Erfolg", lacht Blaßnig.