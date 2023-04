"Die ersten Jahre waren hart", blickt Helmuth Polanec auf Zeiten zurück, die noch kein Notarztsystem hatten - unter anderem. Im Oktober 1988 begann der Arzt für Allgemeinmedizin seine Tätigkeit in Bodensdorf, 34 Jahre und sechs Monate sollten es werden. "Ich habe mir gedacht, ich arbeite bis ich 70 bin", sagt Polanec. Nun hat sich der 68-Jährige anders entschieden, am 31. März ordiniert Polanec zum letzten Mal. "Bei jedem Unfall waren wir die ersten Ansprechpartner", erzählt Polanec über seine und die Arbeit der Kollegen damals. Im Einsatz unter der Woche in der Ordination, auf Visite und die Bereitschaft zusätzlich an Wochenenden sorgten für eine sehr hohe Intensität im Beruf. Polanec betont: "Positiv über all die Jahre hinweg war dabei immer die Kooperation mit den anderen Ärzten, dem Roten Kreuz und dem Notarzt."