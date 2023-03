Weit hat es der neue Arzt für Allgemeinmedizin nicht in seine Praxis. Michael Zorn ist mit seiner Familie in Treffen daheim. Ab Montag, 3. April ist er für die Patienten und Patientinnen als Nachfolger von Helmuth Polanec da. Damit ist die ärztliche Versorgung der Bodensdorfer weiterhin gesichert. Die Nähe zum Wohnsitz, der direkte Kontakt zu Patienten und Patientinnen, die Möglichkeit zur Selbstständigkeit - das seien die Gründe für den Wechsel in die eigene Praxis gewesen, sagt Zorn. Bis jetzt war Zorn als Allgemeinmediziner in der Privatklinik Mariahilf in Klagenfurt tätig.