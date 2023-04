In dritter Generation führt Manfred Buxbaum die Hafnerei Buxbaum in Feldkirchen. Ob Kachelofen, Heizkamin, offener Kamin oder Herd, mit Holz betriebene Heizgeräte - das ist sein Fachgebiet: „Ich baue Kachelöfen oder Heizgeräte, mache Verfliesungsarbeiten oder stehe als Sachverständiger beratend zur Seite, wenn es Probleme in diesen Bereichen gibt“, erklärt der Hafnermeister. Die Spezialisierung auf das Fach wurde dem Feldkirchner bereits "in die Wiege gelegt". Schon als Jugendlicher war klar, dass er das Familiengeschäft weiterführen möchte.