In den Kärntner Bergen ist Vorsicht geboten: Denn der Kälteeinbruch in Kombination mit Neuschnee und Wind hat für Triebschneeablagerungen gesorgt. Dadurch erhöht sich die Lawinengefahr. "Es ist auf jeden Fall Zurückhaltung geboten", rät Wilfried Ertl, Leiter des Lawinenwarndienstes Kärnten, Wintersportlern. Ähnlich ist die Situation derzeit in Osttirol: Dort besteht vor allem im Norden erhebliche Lawinengefahr.