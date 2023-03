Am 27. März fand die Vollversammlung der Kärntner Holzstraße in Feldkirchen statt. Höhepunkt des Holzstraßenjahres ist einmal mehr der Holzstraßenkirchtag, der heuer am 16. Juli, in der Bezirksstadt Feldkirchen, über die Bühne gehen wird.

Der Kärntner Holzstraßenkirchtag steigt zum bereits zum 27. Mal, die Stadtgemeinde Feldkirchen ist diesmal Schauplatz der Veranstaltung. Programmpunkte sind unter anderem ein Wald- und Holz-Spektakulum, die Kärntner Waldarbeitsmeisterschaft und ein ORF-Radiotag zum Thema Wald, Holz und Klima. Facheinschlägige Aussteller aus den Bereichen Land- und Forstwirtschaft, Holzerntetechnik, Spedition, Sägewerk, Holzbau und Tischlerei können sich gerne bei der Stadtgemeinde Feldkirchen als Aussteller anmelden.

Bei der Vollversammlung begrüßte Günter Sonnleitner, der Obmann der Kärntner Holzstraße, gemeinsam mit Gastgeber Martin Treffner, Bürgermeister der Stadtgemeinde Feldkirchen, die Vertreter der 17 Holzstraßengemeinden sowie Gunter Brandstätter, Geschäftsführer des Regionalmanagements Mittelkärnten, Fritz Klaura, Kärntner Innungsmeister für Holzbau, Landesforstdirektor Christian Matitz

sowie Christian Kropfitsch von der Orts- und Regionalentwicklung Kärnten. Zudem konnte Gerhard Altziebler, Bürgermeister der Gemeinde Fresach, als Neuzugang begrüßt werden.

Die Vertreter der Kärntner Holzstraßengemeinden bei der Vollversammlung © Lydia Neidhart

Seit der Gründung des Vereins Kärntner Holzstraße im Jahr 1995 wurden bereits 2100 private und öffentliche Holzbauprojekte betreut. Diese konnten auch aus öffentlichen Mitteln (Europäische Union, Bund, Land und Gemeinden) gefördert werden.

Sonnleitner: "Dank Unterstützung von Landesrat Daniel Fellner konnte im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit der Holzstraßengemeinden für die Jahre 2022 und 2023 eine Holzbauoffensive gestartet und damit der erfolgreiche Weg zur Förderung von privaten und öffentlichen Holzbauprojekt Landes- und Gemeindemitteln fortgesetzt werden. Die Antragstellung für Förderung erfolgt wie gehabt über die jeweilige Heimatgemeinde.