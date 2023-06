Am Sonntag, 16. Juli, ist es wieder so weit, die Stadtgemeinde Feldkirchen lädt zum 27. Holzstraßenkirchtag. "Das Motto wird wie bereits im Jahr 2017 'Stolz auf Holz' lauten. Wir wollen damit die regionale Wertschätzung des Rohstoffes präsentieren", verkündete Bürgermeister Martin Treffner (ÖVP) bei der Pressekonferenz am Mittwoch.

Programmpunkte sind unter anderem eine Trachtenmodenschau, die Kärntner Waldarbeitsmeisterschaft und ein ORF-Radiotag zum Thema Wald, Holz und Klima. Facheinschlägige Aussteller aus den Bereichen Land- und Forstwirtschaft, Holzerntetechnik, Spedition, Sägewerk, Holzbau und Tischlerei können sich noch bei der Stadtgemeinde Feldkirchen als Aussteller anmelden. "Wir wollen die Feldkirchner Wirtschaft miteinbeziehen. Jeder, der gerne dabei sein möchte, ist willkommen, egal ob als Gast, Aussteller oder Innenstadtbetrieb", betont Stadträtin Andrea Pecile (ÖVP). Die Stadtgemeinde investiert in die Veranstaltung 50.000 Euro. "Wir müssen eine Infrastruktur schaffen. Wir haben zwar nicht die Absicht, bei dem Kirchtag etwas zu verdienen, aber trotzdem wollen wir versuchen, auch finanziell etwas zurückzugewinnen", betont Treffner. Der Eintritt soll acht Euro betragen. Für Kinder bis 14 Jahren ist der Eintritt frei.

Heuer fliegen in Feldkirchen wieder die Holzspäne © KK

"Es wird ein tolles Programm für die ganze Familie", betont Günter Sonnleitner, der Obmann der "Kärntner Holzstraße". Ein Höhepunkt des Holzstraßenkirchtags sind die Kärntner Waldarbeitsmeisterschaften, bei denen zahlreiche Starterinnen und Starter antreten. "Wir hoffen auch auf viele weibliche Teilnehmerinnen. Jeder, der mit einer Motorsäge umgehen kann, ist eingeladen mitzumachen", sagt Anna-Sophie Pirtscher, Leiterin der Forstlichen Ausbildungsstätte (Fast) in Ossiach. Auch Motorsägenkunst, Schauschmiederei, Kinderanimation und Showschneiden sind Teil der Veranstaltung.

26. Kirchtag 2022 in St. Urban

Der Austragungsort für den nächsten Holzstraßenkirchtag steht auch schon fest. Die Gemeinde Fresach ist nächstes Jahr für die Veranstaltung verantwortlich. "Dafür gibt es auch schon einen Gemeinderatsbeschluss", sagt Sonnleitner.

Seit der Gründung des Vereins "Kärntner Holzstraße" im Jahr 1995 wurden bereits 2100 private und öffentliche Holzbauprojekte betreut. Diese konnten auch aus öffentlichen Mitteln (Europäische Union, Bund, Land und Gemeinden) gefördert werden.