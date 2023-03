Der Auftakt des „FEMpreneur Club“ ist gelungen – mehr als 30 Unternehmerinnen aus ganz Kärnten folgten dem Ruf der Gründerinnen Ines Kainz, Yvonne Stuck und Nicole M. Mayer ins "The 1st Lakehouse" am Hörzendorfer See. „Wir sind wirklich happy, dass unsere Idee so gut angenommen wird“, sind sich die drei Unternehmerinnen einig. Erfolgreiche Frauen aus ganz Kärnten netzwerkten, tauschten Kontaktdaten aus und unterhielten sich über Wirtschaft, mögliche Kooperationen und vieles mehr. Die drei Initiatorinnen

„Jede von uns durfte neue Menschen kennenlernen“, freut sich Kainz über die bunte Mischung an Besucherinnen. „Die Unternehmerinnen kommen aus den unterschiedlichsten Branchen – vom Direktvertrieb über Fitness, Handwerk und Gewerbe bis hin zum Dienstleistung- und Beratungsbereich“, sagt Stuck. „Es war nicht nur der Bezirk St. Veit vertreten, die Frauen kamen aus allen Kärntner Bezirken, von Wolfsberg bis Spittal“, ergänzt Mayer.

„Ich habe über Social Media davon erfahren, kenne eine der drei Gründerinnen und für mich war klar, da muss ich hin“, sagt Martina Schurian, Fotografin aus Villach. „Es ist einfach toll, welche Power entsteht, wenn Austausch stattfindet“, unterstreicht auch Elke Aichholzer-Visciotti, Inhaberin eines Farbstudios in Feldkirchen. „In gemütlicher Atmosphäre Kolleginnen kennenlernen zu können, ist einfach großartig, ich bin beim nächsten Mal auf alle Fälle wieder dabei“, ist sich Unternehmerin Bea Wieser vom Injoy St. Veit sicher.

Das Ausblick

Der nächste "FEMpreneur Club" findet am Donnerstag, dem 27. April, um 18.30 Uhr im „Wirtshaus Steyrerhof“ in der St. Veiter Klagenfurter Straße statt. „Wir haben bereits Anfragen, ob wir über die Bezirksgrenzen hinausgehen würden“, sagt Stuck. „Wir wollen die Treffen ja immer in anderen Locations machen, um auch die Vielfalt der Gastronomie widerzuspiegeln“, führt Kainz weiter aus. „Es spricht nichts dagegen, ein Treffen in einem anderen Bezirk zu veranstalten“, sagt Mayer. Fix für die Zukunft sind auf alle Fälle die monatlichen Treffpunkte: „Wir versuchen immer den vorletzten beziehungsweise letzten Donnerstag im Monat zu schaffen“ so die drei Unternehmerinnen.